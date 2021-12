Buscas feitas à imobiliária de Sérgio Oliveira e Pedro Pinho, avança a Sábado

Investigações à firma, que se dedica à compra, venda e arrendamento de imóveis, criada em abril deste ano, ocorreram na semana passada

A "Prosperavenida, Lda", empresa imobiliária gerida em sociedade por Sérgio Oliveira, jogador do FC Porto, e o empresário Pedro Pinho, foi alvo de buscas por elementos da Autoridade Tributária (AT), noticia a revista Sábado.

A revista generalista detalha que as incursões de elementos da AT ocorreram na semana passada e estão relacionadas com a "Operação Prolongamento", liderada por Rosário Teixeira, procurador do Ministério Público, e o inspetor tributário Paulo Silva.

Estas duas personalidades, além de se debruçarem em investigações relativas ao agenciamento de jogadores praticado por Pedro Pinho, que tem levantado suspeitas de fraude, estão a passar a pente fino as ações do mesmo no ramo imobiliário.

Empresa criada em abril de 2021, a sociedade "Prosperavenida, Lda" dedica-se à "intermediação na compra, venda, arrendamento ou atividades similares sobre imóveis, executadas por conta de terceiros, e compreende as atividades de angariação relacionadas com a compra, venda, arrendamento e similares, sobre bens imóveis, realizadas por entidades independentes, para a atividade de mediação imobiliária".

Sérgio Oliveira e a empresa "Pesarp, S.A.", pertencente a Pedro Pinho, possuem, respetivamente, uma quota de 2500 euros na sociedade partilhada, fomentada quatro meses depois do médio ter renovado o contrato com o FC Porto (até 2025).