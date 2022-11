Bueno lamenta passagem pouco feliz pelo Dragão, mas defende: "Não me arrependo"

Médio ofensivo espanhol veio fazer companhia a Lopetegui, mas pouco jogou na Invicta, mesmo depois da saída do técnico. Foi mais importante no Boavista, mas não se arrepende da vinda para o Dragão

Alberto Bueno não se arrepende da vinda para o FC Porto. Apesar da pouca utilização, o espanhol explicou a saída do Rayo, onde era figura, em 2015, para a Invicta e apresentou as razões para ter seguido o mesmo caminho do compatriota Julen Lopetegui, na altura.

"As pessoas não compreenderam a minha saída porque fui muito bem-sucedido na Rayo. Estava feliz e teria adorado continuar toda a minha vida, mas precisava de procurar um novo desafio para ver até onde podia ir. Decidi ir para o FC Porto porque podia jogar na Liga dos Campeões e era uma equipa que lutava para ganhar títulos. A partir daí, tive momentos melhores e piores e não continuei a crescer da mesma forma. Pesam-se os prós e os contras, toma-se uma decisão e nunca se sabe se é a decisão certa ou não, mas não me arrependo. Se tivesse tido um pouco mais de confiança e continuidade no FC Porto, penso que teria sido diferente", afirmou, em declarações ao AS.

No FC Porto, Bueno ficou três anos, entre 2015 e 2018, somando apenas oito partidas com a camisola dos dragões. Na mesma cidade, mas, no Boavista, foi mais utilizado, fazendo 36 partidas em duas temporadas.