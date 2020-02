Francisco J. Marques voltou a criticar a atuação de Bruno Esteves, VAR no FC Porto-Portimonense do passado domingo.

No decorrer do programa Universo Porto de Bancada, Francisco J. Marques voltou a criticar a atuação de Bruno Esteves, VAR no FC Porto-Portimonense do passado domingo.

Depois de o ter feito, logo depois da partida da 22ª jornada da I Liga - "O jogo do Dragão teve três penáltis, o árbitro não assinalou nenhum, o VAR assinalou um e deixou dois passar em claro. A questão é: a culpa é do Bruno Esteves? Será mesmo do Bruno Esteves? A responsabilidade de erros desta dimensão é do B Esteves?", publicou no Twitter -, o diretor de comunicação voltou ao mesmo assunto.

"Bruno Esteves foi igual a ele mesmo e foi regular no que tem sido o desempenho dele desde que era árbitro na plenitude até ao tempo em que se dedicou exclusivamente a VAR", começou por dizer, defendendo ainda que "Bruno Esteves tem extrema dificuldade em ver infrações a favor do FC Porto e ao contrário vê tudo o que acontece".

Fazendo notar estar a falar do penálti assinalado sobre Jackson e os lances na área do Portimonense com Soares e Zé Luís, o diretor portista canalizou as críticas para o VAR do jogo que teve como árbitro Hugo Miguel. "Estamos a falar de coisas que não são fáceis de ver no relvado porque há uma série de razões que leva o árbitro a não ver. Daí ser importante haver ajuda tecnológica, alguém que esteja a ver na televisão para informar o árbitro do que tinha acontecido. O puxão ao Soares é lance de VAR, mas o senhor Bruno Esteves nesta altura tinha ido mudar a água às azeitonas...", ironizou.

O lance com Zé Luís mereceu especial destaque por parte de Francisco J. Marques, que aproveitou para recordar o desempenho do VAR Bruno Esteves no recente Benfica-Braga. "O árbitro até pode não ver, mas o que seria expectável é que Bruno Esteves informasse o árbitro e dissesse para ir ver. Teve decisões antagónicas em prejuízo do FC Porto. Depois vamos ver os comportamentos de Bruno Esteves nos jogos do nosso rival e temos visto uma atitude de laxismo em lances de disciplina, como no lance do Rúben Dias após o golo do Braga, na Luz, que é grave e devia ter sido sinalizado pelo VAR", concluiu.

O Benfica-Famalicão, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, foi outro exemplo usado para criticar Bruno Esteves. "O VAR tinha obrigação de sinalizar o pisão do Gabriel ao jogador do Famalicão. O árbitro na função de VAR, Bruno Esteves, não sentiu necessidade de avisar o árbitro. Temos um padrão. Alguém que sucessivamente adultera a verdade do jogo, não pode ser sistematicamente designado para jogos dessas equipas", finalizou.