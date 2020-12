"Bruno Esteves é sistematicamente escolhido para os jogos dos grandes, apesar dos erros"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esteve esta quarta-feira no Porto Canal.

Sobre o Benfica-Portimonense: "Este é um penálti tradicional. O Vlachodimos chega tarde, não toca na bola e derruba o adversário. Não sou capaz de condenar o árbitro, compreendo que não consiga destrinçar, mas é para isto que existe o VAR. Não é possível ter a garantia de que é falta e o VAR devia intervir ao ver as repetições. Como é possível não assinar penálti? O lance vem claramente adulterar a verdade desportiva deste jogo. Eventualmente, o lance do primeiro golo do Benfica é muito suspeito, ficando uma falta por assinalar. Isto é um habitué do senhor Bruno Esteves. Não sei o que ele está a fazer, ele não faz nada."

Bruno Esteves no VAR: "Bruno Esteves está sistematicamente na função de VAR. Isto vai trazendo enorme prejuízo para a competição. Apesar da sucessão de erros, é sistematicamente escolhido para os jogos dos grandes clubes. Já houve uma jornada em que foi VAR num jogo do Porto e do Sporting. É estranho que aconteça sempre com o mesmo protagonista."