Bruno Costa titular, Taremi no banco: os onzes de Belenenses e FC Porto

Jamor, palco do Belenenses-FC Porto

Confira os onzes iniciais de Belenenses e FC Porto para o jogo da ronda 18 do campeonato, com início às 20h30.

A titularidade de Bruno Costa e a presença no banco de Taremi são destaques no onze titular do FC Porto. Pepe, já recuperado fisicamente, também começa a partida como suplente.

Onze do Belenenses: Luiz Felipe; Yohan Tavares, Tomás Ribeiro e Chima Akas; Diogo Calila, Yaya Sithole, Cafu Phete e Nilton Varela; Afonso Sousa, Abel Camará e Pedro Nuno.

Suplentes: Álvaro Ramalho, Lukovic, Jojó, Danny Henriques, César Sousa, Ndour, Jordan, Safira e Tomás Castro.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Uribe e Vitinha, Pepê, Fábio Vieira e Luis Díaz; Evanilson.

Suplentes: Marchesín, Pepe, Taremi, Francisco Conceição, Grujic, Toni Martínez, João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges.