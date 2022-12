Bruno Costa quer sair do FC Porto no mercado de janeiro

Médio tem pretendentes entre clubes do meio da tabela de Espanha e Itália e espera que Conceição não lhe feche as portas. Com o regresso dos mundialistas e Bernardo promovido, Bruno sente que terá menos espaço e pretende uma solução que lhe permita ter mais minutos. Nem sequer foi convocado para Chaves.

Bruno Costa pretende deixar o FC Porto no mercado de janeiro. O médio percebeu que não terá muitas oportunidades na segunda metade da época e, como tal, já deu indicações aos seus representantes para, juntamente com os responsáveis azuis e brancos, encontrarem uma solução que seja benéfica para todas as partes.

O JOGO sabe que há clubes do meio da tabela do campeonato espanhol e italiano que já pediram informações e estão disponíveis para avançar com uma proposta, caso os dragões não fechem a porta à saída. Sérgio Conceição terá, naturalmente, uma palavra a dizer, mas o jogador espera que o treinador seja sensível à sua vontade.