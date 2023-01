Bruno Costa prestes a ser adversário de Ronaldo: jogador já deu o "sim"

Apenas alguns detalhes separam o médio do FC Porto do Al Khaleej, treinado por Pedro Emanuel.

A mudança de Bruno Costa para o futebol da Arábia Saudita, onde será adversário de Ronaldo, reforço do Al Nassr, está iminente. O jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado, deu conta do interesse do Al Khaleej e O JOGO pode acrescentar que o jogador já deu o "sim" à mudança para aquele país asiático.

Em cima da mesa está um empréstimo até ao final da temporada e falta apenas acertar alguns detalhes para que o médio de 25 anos possa viajar e juntar-se a uma equipa que tem o português Pedro Emanuel como treinador e Fábio Martins, ex-Chaves e Braga, entre outros, no plantel.

Bruno Costa, apurou o nosso jornal, terá um aumento salarial no clube árabe, atual 14.º classificado no campeonato, num contrato também apetecível pelos prémios que nele irão constar. O valor da opção de compra não está ainda determinado.

O jogador não tem espaço nas opções de Sérgio Conceição e realizou o último jogo no dia 25 de novembro, contra o Mafra, para a Taça da Liga. Esta época esteve em 13 partidas e marcou um golo.