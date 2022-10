Bruno Costa na calha para render Eustáquio: o onze provável do FC Porto frente ao Santa Clara

Santa Clara-FC Porto, da 11.ª jornada da Liga Bwin, tem início marcado para as 15h30 deste sábado.

O Estádio de São Miguel vai ser palco do regresso de dois filhos pródigos, Fábio Cardoso e Zaidu, jogadores que deixaram uma excelente imagem no Santa Clara antes de se transferirem para o FC Porto. O reencontro de hoje é até uma excelente oportunidade para ver os dois jogarem juntos pela primeira vez com os açorianos.

Na época passada, apesar de os dragões terem defrontado os insulares em três ocasiões, duas para o campeonato e uma para a Taça da Liga, o defesa-central ficou sempre no banco. Já o lateral-esquerdo alinhou os 90 minutos em cada um dos jogos da I Liga e marcou um golo no Estádio do Dragão, mas na Taça da Liga ficou na bancada, por opção técnica, apesar de ter sido convocado.

Se Fábio Cardoso tem lugar garantido no onze ao lado de David Carmo, até porque Pepe continua a recuperar de lesão, Zaidu poderá não atuar desde o apito inicial. O internacional nigeriano deixou o jogo com o Brugge com queixas físicas e foi substituído por Wendell, aos 77". O brasileiro tem sido chamado com regularidade nos últimos tempos, alinhando em nove dos últimos 10 desafios, cinco dos quais como titular.

Independentemente de quem jogar de início, não será de estranhar que os dois sejam aplaudidos pelos adeptos do Santa Clara quando entrarem no Estádio de São Miguel. Fábio Cardoso e Zaidu foram figuras de destaque no clube açoriano, no qual coincidiram apenas em 2019/20. O central representou a equipa insular três épocas, de 2018 a 2021, tendo feito 87 jogos. As boas exibições valeram-lhe a transferência para o FC Porto e o excelente momento que atravessa pode culminar na chamada ao Mundial do Catar. Para já, está entre a lista de 55 pré-convocados.

Quanto a Zaidu, também regressa a um local onde foi feliz, em 2019/2020, temporada em que contabilizou 27 jogos e um golo. O defesa não esconde o carinho que tem pelo Santa Clara e deixou isso evidente quando marcou à equipa açoriana, no Dragão, em 2020/21.

Bruno Costa na calha para render Eustáquio

A expulsão de Eustáquio contra o Benfica vai obrigar Sérgio Conceição a mexer no meio-campo, devendo apostar em Bruno Costa para formar o duplo pivô com Uribe. A outra opção seria sempre Grujic, jogador que até começou a época no onze, tendo alinhado nos três primeiros desafios, mas uma lesão impediu-o de dar continuidade ao trabalho que estava a fazer. Já o português, titular em cinco jogos esta época, entrou, aos 77", em Brugge, e ganhou ritmo para o embate de hoje.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Otávio, Uribe, Bruno Costa e Pepê; Evanilson e Taremi.