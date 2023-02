Bruno Costa permanece no FC Porto, mas foi "despromovido" à equipa B

Bruno Costa com vida difícil no FC Porto

Em mês de mercado, o médio baixou a intensidade nos treinos e o treinador não gostou.

Bruno Costa está a treinar com a equipa B do FC Porto há cerca de uma semana e foi por essa razão que não integrou a comitiva que esteve em Leiria na final da Taça da Liga. Sérgio Conceição não gostou do empenho do jogador nas últimas semanas e ambos desentenderam-se, o que levou o treinador a "despromover" o jogador, que passou a trabalhar às ordens de António Folha. Uma decisão que não é irreversível, contudo deixa o médio numa situação delicada.

Por não ter ido a Leiria - chegou a publicar nas redes sociais uma história em casa quando o jogo estava a decorrer - Bruno Costa não recebeu a medalha de vencedor da competição, ainda que tenha feito um jogo na prova, com o Mafra, precisamente na última vez que Conceição o convocou. Desde então, 25 de novembro, que se limitou a treinar no Olival.