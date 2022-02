Bruno Costa: "Estou um bocado morto, mas em geral senti-me muito bem como lateral"

Bruno Costa, médio do FC Porto

Declarações de Bruno Costa ao Porto Canal após o Lázio-FC Porto (2-2), partida da segunda mão do play off da Liga Europa

Análise do jogo: "Senti-me muito bem, a equipa esteve muito forte nos dois jogos com a Lázio. Merecíamos a vitória hoje, tivemos muitas oportunidades no início da segunda parte. Mas foram dois grandes jogos da nossa parte."

Corte importante na reta final: "Sim, é o exemplo da garra e união da nossa equipa. Estes lances demonstram o que é a equipa."

Balanço da eliminatória: "A Lázio nos dois jogos entrou muito forte e muito bem, mas conseguimos ser superiores."

Oitavos de final: "Encaramos todos os jogos para a vitória, estamos a pensar no próximo jogo, mas de certeza que é para ganhar."

Novamente como lateral: "Estou um bocado morto, mas em geral senti-me muito bem como lateral [risos]."