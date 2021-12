Bruno Costa destacou o "orgulho" por usar a braçadeira de capitão e até Herrera comentou

Médio do FC Porto utilizou a braçadeira de capitão no encontro frente ao Rio Ave (1-0), no Estádio do Dragão, após a saída de Sérgio Oliveira.

Bruno Costa, médio do FC Porto, utilizou a braçadeira de capitão do emblema azul e branco no jogo com o Rio Ave, que os "dragões" venceram por 1-0 e referente à última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, competição da qual os dois clubes foram eliminados.

Com a saída de Sérgio Oliveira, aos 74 minutos, a braçadeira passou então para o braço do jogador ex-Paços de Ferreira e formado no FC Porto, que esta quinta-feira assinalou o momento nas redes sociais.

"É um sonho realizado e um orgulho para mim usar a braçadeira de capitão do meu clube de coração. Seguimos juntos e fortes, Nação Porto", escreveu Bruno Costa.

Os comentários à publicação do médio foram muitos e pelo menos um deles não passou despercebido. Héctor Herrera, antigo capitão dos azuis e brancos e agora jogador do Atlético de Madrid, fez questão de reagir: "Grande capaceteee [alcunha de Bruno Costa]".