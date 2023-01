Bruno Costa e Fernando Andrade sem espaço no FC Porto e à procura de solução

Fernando Andrade e Bruno Costa sem espaço no plantel do FC Porto

Médio e avançado longe das opções de Conceição. Três semanas para encontrarem clube.



Sérgio Conceição voltou a não incluir os nomes de Bruno Costa e de Fernando Andrade nos convocados do FC Porto. Para a deslocação ao Jamor, onde os campeões nacionais defrontam o Casa Pia, só o médio e o avançado mais os quatro lesionados - Pepe, Zaidu, Evanilson e Meixedo - é que não viajaram para Lisboa em mais um claro sinal de que ambos têm a vida difícil no Dragão. Com o mercado de inverno aberto, os dois têm cerca de três semanas para encontrar uma solução que lhe permita ter minutos no que resta da temporada.

No caso de Fernando Andrade a necessidade de jogar é mesmo urgente já que ainda foi utilizado em qualquer partida. Aliás, nem sequer foi para o banco. O brasileiro, ainda por cima, está em final de contrato com o FC Porto. As portas da saída estão abertas, mas antes terá de acertar a rescisão, sendo que o jogador já disse aos seus representantes que não está interessado em jogar noutro clube em Portugal.

Quanto a Bruno Costa, como O JOGO deu conta em tempo oportuno, a vontade de sair é do próprio uma vez que já percebeu que não terá muitas oportunidades. No verão, Sérgio Conceição mostrou-se intransigente e vetou qualquer movimentação de mercado, mas o cenário agora é diferente e o médio conta com a compreensão do treinador. Costa tem clubes do meio da tabela de Espanha e de Itália interessados e o seu futuro poderá ficar resolvido em breve seja por empréstimo (cenário mais provável) ou a título definitivo.