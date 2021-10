Bruno Costa dedica vitória do FC Porto a Paulo Correia: "Um verdadeiro Super Dragão"

Bruno Costa no Sintrense-FC Porto

Paulo Correia, de 23 anos, foi espancando no sábado à noite no Porto, tendo morrido esta segunda-feira no Hospital Santo António.

Bruno Costa, que esta sexta-feira foi titular no Sintrense-FC Porto (0-5) - jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal -, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem e homenagem a Paulo Correia, o jovem de 23 anos que foi espancando no sábado à noite no Porto, tendo morrido segunda-feira.

"Esta semana o Futebol Clube do Porto perdeu um verdadeiro Super Dragão. Hoje, quero dedicar esta vitória ao Paulo, que foi e continuará sempre a ser um de nós", pode ler-se no Twitter do médio portista.

