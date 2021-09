Bruno Costa, as multas do Pepe e o ídolo: "Acho que faríamos uma boa dupla"

Declarações de Bruno Costa no programa Azul Porto, transmitido esta quinta-feira no Porto Canal

Multas e o papel de Pepe: "O Pepe tem uma certa liderança. Olhamos para ele como exemplo. É o capitão, no almoço no Olival está sempre à cuca a ver se chegas atrasado. Quando chegas um segundo atrasado ao almoço, ele está sempre a ver. Às vezes não ouves e, em treino sem bola, levas multa porque tocas na bola. Ele está sempre atento."

Passagem de extremo para médio-centro: "Só com o Folha na equipa B é que deixei de jogar a extremo. Passei para o duplo-pivô. Achei estranho ao início, passar de extremo esquerdo para médio-defensivo... Jogava com o Luizão e eu ficava mais atrás. Pensei que não ia correr bem, mas gostei dos primeiros treinos. Não era bem ali que eu jogava. O um para um acabou, era diferente... Senti-me bem no primeiro jogo. Correu muito bem na equipa B. Sentia-me muito bem, correu logo bem nessa posição."

Estreia em Anfield: "O jogo do Liverpool, foi a estreia... É esse o mais marcante. Só soube na reunião antes do jogo, aí umas três horas. Não estava à espera até esse momento. Sabia que podia acontecer, mas não estava à espera. Quando o míster me disse, fiquei muito nervoso. Estive a tremer até ao apito inicial. Correu bem, empatámos [0-0], fiz os 90 minutos, nem fui substituído. Foi uma estreia muito boa. A dar tudo em Anfield, a dar a vida."

Regresso dos adeptos: "Nos primeiros jogos, sem adeptos, parecia que estávamos a fazer amigáveis. Não parecia que valia três pontos. À medida que o tempo foi passado, fomo-nos habituando, começou a ser menos estranho. Mas, quando temos adeptos no Dragão, sente-se uma diferença enorme. É a alma do futebol, uma pressão positiva."

Ídolos: "O Deco, gostava de ter jogado com ele. Acho que faríamos uma boa dupla. Podíamos meter outro, mais para trás... Costinha, Bruno Costa e Deco? Era um meio-campo feliz. Admirava muito o Ronaldinho, mas o Deco também."