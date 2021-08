Bruno Costa abre disputa no meio-campo do FC Porto com régua e esquadro

O "regressado" foi aposta inicial ao lado de Sérgio Oliveira e teve um desempenho quase perfeito no passe: falhou apenas um e teve o registo mais alto da primeira jornada.

Dada a variedade de opções, o duplo pivô do meio-campo do FC Porto promete uma luta interessante e Bruno Costa pegou na régua e no esquadro para abrir as hostilidades.

O camisola 28 foi a aposta de Sérgio Conceição para acompanhar Sérgio Oliveira na partida com o Belenenses e respondeu com um desempenho quase perfeito no passe: errou apenas um em 86 execuções.