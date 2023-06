Brian Aguirre colocado no radar do FC Porto

O contrato com o Newell's expira em 2025

Considerado um dos jovens com mais potencial que estão agora a aparecer no Newell's Old Boys, Brian Aguirre estará a ser acompanhado com bastante atenção pelo FC Porto.

Segundo o portal "Rosário Plus", os dragões terão o extremo de 20 anos referenciado, embora ainda não tenham apresentado qualquer proposta formal ao clube argentino.

Extremo de 20 anos alinho no Newell's e está avaliado em dois milhões de euros pelo Transfermarkt

Aguirre leva um golo e três assistências em 19 jogos pelos "rojinegros", que, de acordo com a mesma fonte, preferiam que o internacional sub-20 argentino - esteve no recente Mundial que decorreu na Argentina - ficasse no clube, pelo menos, "mais seis meses".

Contudo, explicam que a chegada de uma oferta poderia "alterar o panorama", atendendo que o ala está avaliado em dois milhões de euros pelo portal "Transfermarkt". O contrato com o Newell's expira em 2025.