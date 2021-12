Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Adversário de domingo é a equipa portuguesa que mais vezes ganhou ao FC Porto no tempo regulamentar desde que Sérgio Conceição assumiu o comando dos dragões, em 2017/18 .

No domingo, o FC Porto defronta uma equipa que virou uma enorme dor de cabeça nos últimos tempos: o Braga. Desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico dos dragões, em 2017/18, os arsenalistas são o conjunto português que mais vezes derrotou os azuis e brancos no tempo regulamentar, com quatro triunfos.