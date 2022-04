Braga no cúmulo do desacerto do FC Porto: o pior registo de pontaria da época

Dois jogos com os arsenalistas ficaram marcados por uma taxa de acerto na baliza de apenas 17,7%. Nenhum dos rivais baixou dos 20% na Liga. Dragões dispararam por 34 vezes nos dois encontros com os bracarenses, com Vitinha a destacar-se como o principal atirador (oito) e o que mais acertou com a baliza (três). Mas só Luis Díaz bateu Matheus...

Apontado por Sérgio Conceição com um dos fantasmas do FC Porto no passado, a falta de pontaria voltou para assombrar a equipa com o Braga, e não apenas nesta jornada.

Na autópsia ao primeiro desaire dos dragões ao fim de 58 jornadas, é impossível não dar de caras com o desacerto ao nível do remate, traduzido numa percentagem de acerto na baliza de 17,7 por cento.