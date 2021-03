Bonucci: "FC Porto? Não podemos errar um segundo que seja"

O defesa da Juventus apelou à paciência da equipa para o segundo jogo com o FC Porto.

Leonardo Bonucci é um dos jogadores que recentemente voltou às opções de Andrea Pirlo na Juventus. O experiente central esteve um mês parado, mas já esteve em ação no último fim de semana, entrando no decorrer do jogo com a Lázio.

A Velha Senhora entra em desvantagem para a segunda-mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, fruto do triunfo por 2-1 do FC Porto, e Bonucci pede paciência e concentração aos companheiros.

Mentalidade certa para o jogo: "Vamos entrar com o espírito da Juventus, que é sempre para tentar ganhar, mas com humildade e respeito pelo adversário. Na primeira mão, estávamos muito agitados e, por isso, as coisas não deram certo. Temos de ser pacientes. Temos de marcar um golo e temos 90 minutos para o conseguir. Sabemos que o FC Porto não vem a Turim apenas para defender o resultado."

Jogo no Dragão: "Cometemos muitos erros, foi um jogo para aprender. Esta equipa tem grandes jogadores com capacidade para assumir as responsabilidades."

Forma física: "Tive de parar um mês e agora o treinador vai decidir. Todos estão prontos para assumir a responsabilidade deste jogo."

Demiral: "Tem vindo a aumentar a segurança. Quando sofres uma lesão grave, precisas de tempo para recuperar física e mentalmente. Ele tem muita energia."

É proibido errar: "Não podemos errar um segundo que seja. Entrar bem nos jogos nem sempre é fácil, mas isso também não é desculpa para uma equipa como a Juventus. O objetivo é dar o máximo do primeiro ao último minuto. Vamos tentar marcar cedo, mas temos de ter paciência. A parte defensiva será muito importante também, temos de estar muito compactos."

Cristiano Ronaldo: "Está sempre motivado. Se ele pudesse, jogava sempre estes jogos de Liga dos Campeões, por isso podem imaginar como ele está."