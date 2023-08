Boca Juniors testa onze sem Alan Varela na despedida do reforço do FC Porto

Alan Varela no treino de quinta-feira do Boca Juniors, atrás de Valentín Barco

O Boca Juniors defronta o Nacional na madrugada de quinta-feira para sexta-feira

Confirmada a transferência para o FC Porto, noticiada a intenção de Alan Varela só deixar o Boca Juniors depois do jogo da Taça dos Libertadores - jogo da segunda mão dos oitavos de final, em Buenos Aires, com o Nacional uruguaio -, não parece agora certo que o médio se despeça do clube xeneize como titular.

No último treino da equipa xeneixe, a dado momento da sessão de trabalho, surgiu Pol Fernández no lugar do futuro jogador dos portistas. E isso despertou as dúvidas na imprensa argentina.

"A dado momento do treino, Pol Fernández também atuou como trinco, embora Alan Varela tenha pedido para ficar e adiar sua viagem para Portugal para se juntar ao FC Porto e estar em campo no La Bombonera. Será uma opção para algum momento dos 90 minutos? Dependerá veem Alan Varela mentalmente, poucas horas antes de sua viagem para a Europa? Seria estranho que fizessem tanto esforço para mantê-lo por mais alguns dias e ele não jogasse", pode ler-se no jornal desportivo argentino, Olé.