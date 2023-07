Boca Juniors estica a corda, mas Alan Varela não foge ao FC Porto

Emblema de Buenos Aires procura aumentar a percentagem de mais-valias a que terá direito por Alan, que foi poupado do jogo da madrugada desta sexta-feira

O Boca Juniors decidiu mudar, à última hora, as exigências pelo passe de Alan Varela e a convocatória do médio para o jogo com o Barracas Central foi visto como uma forma de pressão sobre o FC Porto. O acordo, porém, não estará em risco e prova disso é que o jogador, mesmo tendo viajado para Santiago del Estero, não foi incluído no onze que defrontou o Barracas Central em jogo da Taça da Argentina, acabando por não sair do banco no triunfo dos argentinos por 2-1.

Médio ficou mesmo fora do onze no jogo com o Barracas Central, em mais um sinal de que a transferência para o FC Porto está muito perto de se concretizar, apesar da estratégia de Juan Riquelme...

Juan Riquelme, diretor desportivo do emblema de Buenos Aires, é conhecido por ser um duro negociador e está a tentar esticar a corda no que diz respeito às mais-valias a que o seu clube terá direito numa futura venda de Alan. Havia um princípio de acordo para que fossem 20 por cento, mas o dirigente espera convencer os responsáveis portistas a subirem a parada para os 30%. Sem alteração está o valor que o FC Porto vai pagar pela totalidade do passe do médio de 22 anos: oito milhões de euros, a liquidar em dois anos, tal como O JOGO escreveu na edição de quinta-feira.

O FC Porto vai adquirir o passe de Alan Varela por oito milhões de euros, que serão liquidados no prazo de dois anos. Boca ficará com mais-valias futuras

Alan vai regressar ainda esta sexta-feira a Buenos Aires com a comitiva do Boca e, se não houver qualquer contratempo, atravessará depois o Atlântico para se apresentar na Invicta para fazer exames médicos e assinar.