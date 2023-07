Boca Juniors anuncia jogo com camisola de Alan Varela

Alan Varela não quer voltar a vestir a camisola do Boca Juniors, mas muito provavelmente terá de o fazer nesta noite de sábado.

Alan Varela não quer voltar a vestir a camisola do Boca Juniors, mas muito provavelmente terá de o fazer esta noite (21h00) na deslocação do (ainda) seu clube ao terreno do Independiente.

Para já, o clube xeneize usou as redes sociais para anunciar o jogo desta noite e fê-lo usando a camisola de Alan Varela, a primeira a surgir num vídeo gravado no balneário.

O emblema de Buenos Aires mantém o braço de ferro com o FC Porto e a chamada do médio para este encontro do campeonato argentino é mais um sinal da intransigência de Juan Riquelme que vai tentando esticar a corda com a intenção - que sempre teve - de ter o jogador nos oitavos de final da Taça Libertadores, com o Nacional de Montevidéu.