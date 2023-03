"Bobby Robson chegou ao FC Porto e no primeiro treino meteu as mãos na cabeça"

Excertos da entrevista de Paulinho Santos na "Hora dos Craques", apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro, no Porto Canal.

O impacto de Bobby Robson: "O treinador que mais me marcou foi o Bobby Robson. Carlos Alberto ainda me pôs a jogar em 19 jogos, na primeira época, e ajudou-me muito. Ganhei o primeiro título em 1992. Robson veio com uma mentalidade completamente diferente, ninguém conseguia ficar chateado com ele, jogasse ou não, era uma alegria incrível, não havia azias. A forma como nos tratava, os treinos, mudou muito o FC Porto. Veio do Sporting, do sul. Chega aqui ao norte e, no primeiro treino, disse logo 'crazy men, stupid guys'. Eles tinham uma maneira de treinar e nós tínhamos outra. Meteu as mãos na cabeça e foi-se embora. Fazia jogos para não haver contacto, mas esquece, havia na mesma."

Já faz parte da mobília: "Nunca pensei em sair do FC Porto. Acaba uma época, perguntam se estão disponível e pronto."

Diferenças de gerações: "O Maniche era capaz de ter uma entorse e não parar. Hoje em dia, os miúdos têm uma entorse que às vezes nem é bem isso e param logo dois ou três dias. Até acho bem, se estão lesionados ou têm dores, a questão é que na nossa geração havia mais espírito de sacrifício. Há momentos de jogo em que eles precisam de sacrifício. Tentamos passar isso, alguns miúdos conseguem assimilar, outros não."

A história do balde a cair como praxe para os reforços: "Nunca fui eu, eles só chamavam por mim, estava lá no meio. Era a distração. Quem mandava o balde era...[risos], o Paulinho Santos II."