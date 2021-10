Boavista, o vizinho nostálgico para Diogo Costa e Francisco Conceição

Boavista testemunhou a estreia do guarda-redes no campeonato e o lançamento do extremo na equipa principal

Amanhã, o dérbi da Invicta terá uma carga simbólica para Diogo Costa e Francisco Conceição, já que foi diante do Boavista que o guarda-redes realizou o primeiro jogo no campeonato e que o extremo se estreou pela equipa principal do FC Porto. Esses jogos conheceram desfechos diferentes para os dragões, mas são ponto de partida para uma comparação simples de fazer: várias coisas se passaram entretanto e, atualmente, a dupla do FC Porto já está num patamar diferente.

Comecemos por Diogo, que em 2019/20 foi lançado a titular no Bessa da forma mais inesperada: Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz foram afastados da convocatória por terem estado numa festa até de madrugada, dias antes. O jovem guardião já tinha defendido a baliza em duas partidas da Taça de Portugal e Taça da Liga e esta foi a primeira prova de fogo, em ambiente hostil - foi o último dérbi da Invicta com adeptos presentes. Contudo, Diogo esteve à altura, deixou a folha limpa e o FC Porto levou os três pontos para casa (1-0).

Marchesín não demorou a recuperar a titularidade, enquanto Diogo Costa foi crescendo na sombra e aproveitando as oportunidades nas taças. O cenário inverteu-se esta temporada e o camisola 99, entretanto com 37 jogos acumulados, até já se tornou internacional.

Quanto a Francisco Conceição, saiu do último dérbi com um sentimento agridoce. Saltou do banco para a estreia com os dragões a perderem por 2-1 e deu um valente abanão, que por pouco não permitiu a reviravolta. Sofreu um penálti (não foi convertido) e "inventou" uma jogada que teria dado o 3-2, não fosse um desvio de raspão na mão de Evanilson. Deu empate, mas Chico já não voltaria à equipa B. Foi desbravando caminho no plantel e agora até está prestes a receber o Dragão de Ouro de Atleta Revelação.