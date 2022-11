Minuto 41: golo do FC Porto! 0-1. É de Marcano. Canto batido na esquerda do ataque, Evanilson desvia ao primeiro poste e a bola sobra para o defesa-central espanhol que, ao segundo poste, desvia com o pé esquerdo para o fundo das redes.

Marcano iguala Jorge Costa e Zé Carlos na lista de defesas com mais golos pelo FC Porto: 25. O brasileiro Alex Telles lidera a lista, com 26 finalizações.