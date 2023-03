"Boaventura? Quem também sai mal disto é o Sporting, tantas vezes vítima destas falcatruas"

Francisco J. Marques, diretor de informação comunicação do FC Porto, referiu-se esta noite à notícia de que empresário César Boaventura é acusado de três crimes de corrupção ativa e um outro de forma tentada em benefício do Benfica.

Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação do FC Porto, reagiu esta terça-feira, no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal, à acusação do empresário César Boaventura - o agente de jogadores foi alvo de acusação do Ministério Público por tentativa de aliciamento de Lionn, Marcelo, Cássio e Salin dias antes de defrontarem o Benfica, em 2015/16.

"Conhecer-se isto ainda dá mais valor ao trabalho de Pinto da Costa, Conceição, dos nossos jogadores, porque não lutamos só contra os adversários, mas também com estas vigarices", afirmou.

"Quem também sai mal disto é o Sporting, tantas vezes vítima destas falcatruas e manteve sempre um silêncio inaceitável. O FC Porto vai estudar esta situação com atenção. Vai pedir para consultar o processo, já requereu, já foi feito, e após a análise serão tomadas decisões. A seu tempo, o FC Porto dirá alguma coisa sobre isso", garantiu Francisco J. Marques.

"O Benfica montou um esquema de controlo da sociedade portuguesa e isto é a pura realidade. Se olharmos para a quantidade de processos que assolam o Benfica, ficamos muito esclarecidos. Praticamente em todas as áreas há falcatruas", acrescentou.

