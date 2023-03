Boaventura acusado de corrupção em benefício do Benfica: FC Porto pediu consulta do processo

Revelou Francisco J. Marques, esta terça-feira.

O FC Porto emitiu um pedido para consultar o processo relativo à decisão do Tribunal de Instrução Criminal de levar a julgamento o empresário de futebol César Boaventura.

"O FC Porto vai estudar esta situação com atenção. Vai pedir para consultar o processo, já requereu, já foi feito, e após a análise serão tomadas decisões. A seu tempo, o FC Porto dirá alguma coisa sobre isso", revelou, esta terça-feira, Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação dos dragões, no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal.

César Boaventura é acusado de três crimes de corrupção ativa e um outro de forma tentada em benefício do Benfica.