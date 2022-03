Boas notícias no regresso do FC Porto aos treinos

Pepê e Bruno Costa evoluíram para treino condicionado

O FC Porto retomou em definitivo a preparação para o encontro com o Santa Clara e Sérgio Conceição recebeu duas boas notícias: Pepê e Bruno Costa evoluíram na recuperação dos respetivos problemas físicos.

O extremo brasileiro, que teve de ser operado ao rosto por culpa de uma fratura na arcada zigomática, passou de trabalho de ginásio para treino condicionado, a mesma etapa na qual o médio/lateral se situa desde ontem. Bruno sofrera uma lesão muscular na coxa direita, no decorrer da partida com o Lyon, e limitara-se a realizar tratamento na sessão de treino anterior.

Com o regresso ao campeonato agendado só para segunda-feira, as perspetivas são boas para esta dupla, mesmo que Pepê seja invariavelmente forçado a jogar com uma máscara de proteção. De resto, Manafá prossegue o tratamento à lesão grave que sofreu no fim de dezembro.

Com 14 jogadores ao serviço das seleções, Sérgio Conceição vê-se, por exemplo, sem qualquer médio à disposição, num cenário que vai melhorar gradualmente nos próximos dias. Ainda assim, só em cima do fim-de-semana é que o plantel deverá estar completo.