Boas notícias em perspetiva: os convocados do FC Porto para a visita a Milão

Lista de Sérgio Conceição definida. FC Porto visita Inter de Milão nesta quarta-feira (20h00), em partida da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões

O FC Porto partiu, na tarde desta terça-feira, para Milão, onde amanhã defronta o Inter, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E na comitiva portista seguiram alguns jogadores que, ainda hoje, realizaram tratamento, o que abre a possibilidade de poderem ser utilizados em Itália.

São os casos de Fábio Cardoso, Uribe, Otávio, Galeno e Evanilson, que fizeram tratamento no treino desta manhã, e viajam com a equipa para Itália.

Da lista de "baixas" no apronto de hoje, apenas Gabriel Veron não segue viagem.

Nota também para a inclusão de Vasco Sousa nos eleitos de Sérgio Conceição. O médio tem sido chamado aos trabalhos da equipa principal com alguma regularidade, já fez a estreia (diante do Vizela) e volta a merecer a confiança do treinador dos azuis e brancos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Samuel Portugal e Cláudio Ramos;

Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, João Mário, Rodrigo Conceição, Marcano, Zaidu e Wendell;



Médios: Eustáquio, Uribe, Grujic, Otávio, Vasco Sousa, Bernardo Folha, André Franco e Pepê;



Avançados: Galeno, Evanilson, Toni Martínez, Danny Namaso, Gonçalo Borges e Taremi;

O Inter-FC Porto está agendado para as 20h00 de quarta-feira.