Boa notícia para o FC Porto: Zaidu já treina integrado

Francisco Meixedo e Evanilson continuam a fazer tratamento.

Com o jogo da meia-final da Taça da Liga, frente ao Académico de Viseu, marcado para esta quarta-feira, o FC Porto voltou este domingo aos treinos e Zaidu já trabalhou integrado com o restante grupo, ainda que sob vigilância do departamento médico. O lateral-esquerdo nigeriano foi incluído nos convocados para o duelo em Guimarães, mas não entrou na ficha de jogo.

Meixedo e Evanilson deram seguimento ao regime de tratamento.

Esta segunda-feira, às 10h30, há nova sessão matinal no centro de treinos do Olival.