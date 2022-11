Boa notícia para o FC Porto: entorse de Evanilson não afeta ligamentos

Reavaliação confirmou o problema no joelho esquerdo do brasileiro, mas sem a gravidade que aparentava. Período de tratamento iniciado ontem. Atacante evita cirurgia, mas pára sensivelmente um mês. Interrupção da liga permite recuperação tranquila e atenua os efeitos da ausência. Jogo com o Vizela (Taça da Liga) é hipótese para o regresso.

Nem todas as notícias que resultaram da lesão sofrida por Evanilson no dérbi com o Boavista foram más para o jogador e para o FC Porto.

A reavaliação realizada ontem confirmou o diagnóstico inicial, que apontava para uma entorse no joelho esquerdo, mas num grau inferior ao que as imagens do movimento realizando pela perna do atacante fariam supor.