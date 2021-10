Boa notícia para o FC Porto: condição do lesionado Otávio evolui

No treino de hoje, Otávio já fez treino condicionado. Mbemba, que também está lesionado, continua na seleção da República Democrática do Congo.

Mbemba continua ausente dos trabalhos do FC Porto, estando ainda ao serviço da seleção da República Democrática do Congo. O defesa-central lesionou-se ao serviço do seu país, recorde-se.

Novidade no treino do FC Porto só Otávio, que evoluiu para treino condicionado.

Pepe e Diogo Costa (Portugal), Fábio Vieira, Francisco Conceição, João Mário, Vitor Ferreira (Portugal Sub-21), Taremi (Irão), Luis Diaz, Uribe (Colômbia), Corona (México), Mbemba (RD Congo) e Grujic (Sérvia) são, então, os jogadores ausentes por estarem nas seleções.

Os dragões continuam a preparar o duelo de sexta-feira (18h45), para a Taça de Portugal, frente ao Sintrense. Amanhã, de tarde, há novo treino.