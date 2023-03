Boa notícia para Sérgio Conceição: Otávio nunca voltou tão fresco

Antes de Martínez, e estando livre de entraves físicos, o "Baixinho" só não tinha sido titular em dois jogos da Portugal. Cenário mudou, mas há um lado positivo para o FC Porto: regressa sem desgaste.

Após ter passado a última semana ao serviço da Seleção, no âmbito da dupla jornada de qualificação para o Euro"2024, Otávio apresentou-se ontem, terça-feira, às ordens de Sérgio Conceição, no Olival, onde os dragões reataram a preparação para o jogo com o Portimonense, o primeiro da reta final da temporada.

E desta vez, em contraste com outros regressos de concentrações da equipa nacional, o "Baixinho" chegou fresco e com fôlego renovado para "atacar" os desafios que se seguem.