Os dois jogadores do FC Porto trocaram "histórias" no Instagram.

Em troca de "histórias" no Instagram, Otávio e Vitinha mostraram esta segunda-feira boa disposição, após o triunfo do FC Porto em Arouca, por 2-0, em jogo da 21ª jornada da Liga Bwin no qual o médio português abriu o marcador com um golaço.

Vitinha começou por partilhar uma fotografia em que os dois conversavam. Otávio fez questão de republicar na sua conta e tentar legendar a sua cara na fotografia. "Não inventes", escreveu.