Bilhetes para a final da Taça de Portugal colocados à venda a 10 de maio

Decisão, entre FC Porto e Tondela, está agendada para dia 22 de maio.

Os bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Tondela, agendada para dia 22 de maio, no Estádio Nacional (Jamor), serão colocados à venda na próxima terça-feira, 10 de maio.

De acordo com as informações do emblema azul e branco, o lote de bilhetes a que os "dragões" têm direito ficará disponível a partir das 10h00, na bilheteira nascente do Estádio do Dragão, e "haverá critérios de prioridade na aquisição dos ingressos, que serão comunicados este domingo".

Os bilhetes estão distribuídos em três categorias: 3 (15€), 2 (20€) e 1 (30€).

"Para além dos bilhetes disponibilizados pelo FC Porto, haverá a possibilidade de adquirir também no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, a partir da mesma data", pode ler-se na nota do emblema azul e branco.