Bilhetes do FC Porto para visita ao Rio Ave estão esgotados

Anúncio feito esta quarta-feira pelos dragões

Os bilhetes do FC Porto para a visita ao Rio Ave encontram-se esgotados, informou esta quarta-feira o emblema azul e branco.

Os dragões, recorde-se, deslocam-se a Vila do Conde na segunda-feira, para jogo a contar para a terceira jornada do campeonato e agendado para as 20h15.