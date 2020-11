Bibota e Reinaldo Teles, o homem "que apagava os fogos"

Fernando Gomes lamentou a morte do "Chefinho", falando de um dia muito triste para a família e para o FC Porto.

Fernando Gomes, vice-presidente do FC Porto responsável pela formação, lamentou a morte de Reinaldo Teles. Em declarações a O JOGO, o Bibota, recordou o homem, o amigo e o dirigente. "É um dia muito triste para a família, para nós e para o clube, porque deixou-nos um homem e um dirigente de grande paixão, grande dedicação e competência. Passou por tempos difíceis e pelos momentos áureos, tendo contribuído em ambas as situações, juntamente com o nosso presidente Pinto da Costa, para o desenvolvimento do FC Porto", recordou.

Fernando Gomes não esquece uma amizade que vinha de longe. "Já conhecia o Reinaldo quando ele ainda nem era responsável pelo futebol. Vivemos muitos momentos juntos e, inclusive, nestes últimos 10 anos, quando voltei ao clube, tive a honra de ir muitas vezes às Casas do FC Porto espalhadas pelo país".

Antigo jogador do FC Porto, Fernando Gomes destaca ainda a relação que Reinaldo Teles tinha com os muitos jogadores com quem conviveu. "Era um homem respeitador e muito respeitado por todos. Era ainda muito querido pelos jogadores e pelos adeptos. Todos o conheciam por "Chefinho", sobretudo nas últimas gerações de jogadores, mas creio que o Jacques já o tratava dessa forma. Eles davam-se muito bem", reforça.

Fernando Gomes lembra ainda o homem e o dirigente que tinha uma enorme capacidade para "apagar os fogos" e resolver conflitos. "Era um homem com umas características muito próprias, um homem simples, mas com grande dedicação e paixão pelo FC Porto. Trabalhou sempre para o clube. Tinha uma personalidade muito própria e sabia gerir todas as situações, conseguindo resolver algumas mais difíceis", lembra.