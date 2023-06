Avançado que esteve em destaque na Udinese repete opinião sobre o estilo de jogo praticado pelo FC Porto de Sérgio Conceição

Beto, agora avançado da Udinese, disse, em 2021, que se revia no estilo de jogo do FC Porto de Sérgio Conceição, sendo aquele em que as suas características mais encaixariam.

Em programa do Canal 11, na segunda-feira, o jogador foi questionado sobre se mantinha a opinião, tendo sido muito claro na resposta: "Sim, mantenho!", passando depois a explicar:

"É um futebol mais de raça, mais de... O FC Porto há anos que é um clube... como vou dizer? Não quero dizer o nome de outros clubes, mas é um clube mais direto. São práticos, têm uma mentalidade assim mais aguerrida e eu gosto disso", concluiu.