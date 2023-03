Beto: "As pessoas pensam que sim, mas nada aconteceu com o FC Porto"

ENTREVISTA > Beto vinculou-se à Udinese no início de 21/22, após muito se ter escrito sobre um ingresso no FC Porto. Reconhece que as ligações entre os clubes faziam fervilhar o sonho, sem deslumbre.

Beto lembra o namoro público dos dragões, mas avisa que nunca teve proposta em mãos. Fala também da exclusão do Mundial sem mágoas, compreendendo decisões tomadas para o Catar.

Quando estava a terminar a sua ligação ao Portimonense muito se falava do futuro, era regularmente associado aos grandes, muito particularmente ao FC Porto. Havia o gostinho de deixar Portugal a triunfar num dos grandes?