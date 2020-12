Bernardo Silva e o FC Porto: o tweet, a tarja e a conversa com Luís Gonçalves

Bernardo Silva foi titular no FC Porto-Manchester City

A passagem de Bernardo Silva pelos dois jogos entre Manchester City e FC Porto no grupo C da Liga dos Campeões teve vários momentos, o último deles a ter como palco o relvado do Estádio do Dragão, onde depois do empate sem golos entre as duas equipas, o internacional português esteve numa animada conversa com Luís Gonçalves, com o jogador do City e o dirigente portista a acabarem por se cumprimentarem, trocando sorrisos.

Recorde-se que na tarde desta terça-feira, junto ao Estádio do Dragão foi colocada uma tarja que se presumiu destinar-se a Bernardo Silva. Na ponte sobre a VCI, junto ao Estádio do Dragão, foi colocada uma tarja. "Anão, os milhões estão no teu ADN. Jogas por quem os tem e foste dispensado por quem os deve", pode ler-se.

No final do jogo da primeira volta, recorde-se, Bernardo Silva escreveu nas redes sociais uma declaração que irritou os portistas: "Esta soube tão bem", disse na altura, referindo-se à vitória por 3-1 sobre os dragões.

Já na segunda-feira, na conferência de imprensa, Sérgio Conceição se referiu ao caso, preferindo desvalorizar: "Isso é uma criancice, uma picardia, que não me diz rigorosamente nada".

FC Porto e Manchester City defrontam-se esta terça-feira, às 20h00, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.