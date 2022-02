Bernardo Folha treinou e vai para estágio

Porto, 15/12/2021 - O Fc Porto recebeu esta noite o Rio Ave no Estádio do Dragão em jogo da 3ª jornada do Grupo D da Taça da Liga para a epoca 2021/2022. Bernardo Folha (Ivan Del Val/Global Imagens)

Casigos de Grujic e Uribe e debilidades físicas de João Mário e Bruno Costa abrem as portas da convocatória a Bernardo Folha. Gonçalo Borges também está nas opções para o Gil Vicente

Sérgio Conceição não divulgou a lista de convocados - nunca o faz nos jogos em casa -, mas confirmou a chamada do médio Bernardo Folha para a receção ao Gil Vicente. Também da equipa B, o extremo Gonçalo Borges mantém-se nas opções, depois de ter estado no banco na partida com a Lázio.

As ausências, por castigo, de Grujic e Uribe deixam o setor intermediário com menos opções. Além disso, Bruno Costa e João Mário estão a contas com problemas musculares - embora também sigam para estágio - o que levou Sérgio Conceição a promover, mais uma vez, Bernardo Folha. Recorde-se que o médio já foi utilizado esta temporada na época principal. Entrou nos últimos 16 minutos do triunfo sobre o Rio Ave, para a Taça da Liga. Curiosamente, será a visita a Vila do Conde, da equipa B, que Folha falhará amanhã à tarde.

No boletim clínico dos portistas permanece Manafá (tratamento), mas há mais duas baixas para o Gil Vicente, também por castigo. Além de Grujic e Uribe, também Marchesín e Pepe terão de cumprir castigo, neste caso na sequência do clássico com o Sporting, da Taça de Portugal.