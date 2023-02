Bernardo Folha e Sérgio Conceição expulsos num minuto no Marítimo-FC Porto

Médio e treinador do FC Porto foram expulsos na primeira parte do encontro na Madeira.

Vítor Bruno primeiro. Bernardo Folha e Sérgio Conceição praticamente de seguida. Em menos de dez minutos, o FC Porto viu serem expulsos treinador adjunto, médio e treinador principal no duelo frente ao Marítimo, na Madeira, referente à 18.ª jornada da Liga Bwin.

Bernardo Folha viu o segundo cartão amarelo aos 38 minutos, por falta sobre Riascos, vendo de seguida o vermelho e encaminhando-se para o túnel. No mesmo minuto, Fábio Veríssimo dirigiu-se a Sérgio Conceição, alegadamente por protestos, para o admoestar com cartão amarelo e, consecutivamente, com o vermelho.