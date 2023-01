Bernardo Folha: "De certeza que vamos levar o troféu para casa"

Declarações de Bernardo Folha, médio do FC Porto, após a vitória por 3-0 sobre o Académico de Viseu, esta quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga.

Estreia a marcar pela equipa principal: "É um orgulho enorme marcar por este clube gigante. Mas tem de ser assim, continuar a trabalhar para no futuro marcar mais golos e ajudar a equipa sempre".

Golo importante: "Foi a minha primeira vez numa final four e agora será a minha primeira presença numa final. Estou muito contente por isso e, mais uma vez, muito contente por ajudar a equipa com um golo. Sábado lá estaremos para trazer a vitória para casa".

Importância da final por não ter a Taça da Liga: "Mais importante não digo, porque as finais têm todas a mesma importância. Estamos nas finais para ganhar. O FC Porto joga sempre para ganhar e não vai fugir à regra".

Perspetivas para o clássico: "Um jogo muito difícil, como todos os outros. Todas as equipas são fortes, jogamos contra todas as equipas da mesma maneira, para ganhar, e sábado será assim".

Confiança na conquista do título: "Muito confiante, porque acredito no trabalho de todos os jogadores do FC Porto, da equipa técnica e todos os que trabalham no nosso clube. De certeza que vamos levar o troféu para casa, porque trabalhámos para isso todos os dias".