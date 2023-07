Bergomi recomenda Taremi ao Milan: "É o que mais me convence. Teve números como Messi"

Antigo jogador do Inter é agora comentador televisivo

Segundo Gianluca Di Marzio o FC Porto terá baixado as exigências para vender Taremi e a Sky Sports 24, de Itália, ouviu Giuseppe Bergomi sobre o interesse do Milan no atacante iraniano dos dragões.

O antigo jogador do Inter, agora comentador televisivo, recomendou a sua contratação: "No ano passado, Taremi teve números na primeira metade da Liga dos Campeões semelhantes aos de Messi em termos de oportunidades criadas, assistências e golos. É um avançado forte, que faz o trabalho. Se o Milan optar por este jogador, ele tornar-se-á titular. Entre os nomes que foram mencionados, ele é o que mais me convence."

Mehdi Taremi tem mais um ano de contrato com o FC Porto e uma cláusula de 60 milhões de euros, mas poderá sair por 20 milhões, segundo a informação ontem revelada por Di Marzio. Na última época, em 51 jogos, marcou 31 golos e fez 12 assistências.