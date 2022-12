"Benfica teve um Mundial melhor do que o FC Porto? Esse balanço é para fazer depois"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para esta sexta-feira (20h30) e referente à última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Pausa foi benéfica para a dupla Toni Martínez e Namaso? E no geral? "Não ganhei dois reforços, porque todos são opção. O Toni deu excelentes respostas sempre que saiu do banco. Aqui não há titulares, há jogadores que têm mais minutos, mas, no final da época, se calhar não é assim. Houve jogadores que trabalharam muito bem e que agora estão a jogar. Não ando aqui com bluffs a dizer que a Taça da Liga não nos interessa. Interessa e queremos ganhá-la, mas é preciso amanhã ganhar. E joga quem estiver melhor".

Mundial trouxe dois lesionados para o FC Porto, já o Benfica tem dois jogadores na final. Diria que as águias tiveram um torneio mais positivo? "Esse balanço é justo e coerente que se faça depois. É verdade que alguns jogadores saíram mais cedo, enquanto dois jogadores do nosso rival, o Benfica, estão na final, e com muito mérito, porque têm feito um excelente Campeonato do Mundo. Quando iniciámos a época sabíamos desta pausa. Já nos demos bem noutras situações, como foi o caso da pandemia. Esta equipa técnica e os diferentes departamentos estamos muito atentos e trabalhos relativamente bem, mas depois os títulos é que dizem se trabalhamos muito bem ou apenas bem... Agora, garanto é que vamos ser competitivos em todas as provas e estamos em todas. No campeonato queremos disputar o título até ao fim e ganhá-lo; na Taça de Portugal e na Taça da Liga queremos estar na final e ganhar. A Liga dos Campeões é outra conversa, mas temos a nossa palavra a dizer. Um clube histórico tem o seu peso na Liga dos Campeões. Estamos na luta até final da época."