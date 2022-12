Benfica quebrou na Taça da Liga, mas Conceição garante: "Não é um estímulo"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para esta quarta-feira (21h15) e referente à 14ª jornada da Liga Bwin

Benfica a quebrar na Taça da Liga: "Não é um estímulo. Não procuramos estímulos junto dos adversários. Focamo-nos na nossa equipa. Faltam muitos pontos. Temos muito campeonato pela frente. Temos de correr atrás do prejuízo e trabalhar da mesma forma. Temos de ir à procura do mais importante, do jogo de amanhã."

Conciliar papel de treinador e selecionador? "A única curiosidade que vejo para amanhã é que estão as duas equipas que estão em todas as provas nacionais. É a única coisa interessante que vejo para amanhã"

Paragem e consequências: "Essa análise vamos fazer no final. Não houve paragem, tivemos jogos de Taça da Liga. O negativo é voltar um ou outro jogador lesionado. Temos de recuperar esses jogadores, para que estejam na forma que exigimos. É mais correto fazer essa análise no final da época."