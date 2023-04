"Benfica? Já não nos defrontamos mais esta época, felizmente e infelizmente"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão ao FC Porto-Santa Clara, jogo marcado para sábado (20h30) e relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Nunca houve tanta insistência no Conceição no mercado: "Não tenho nada a referir sobre isso. Queria dar uma resposta, mas não há nada a comentar. Não sou eu que coloco as notícias cá para fora. Estou focado no campeonato".

Acredita numa quebra do Benfica? "Os jogos são todos diferentes e os momentos das equipas são bons e menos bons ao longo do ano. Não há como fugir a isso e eu não tenho comentado o estado de forma das outras equipas, só olho para a próxima equipa que enfrentamos, em termos de dados. Nesses dados, não estão muito bons, mas tudo pode mudar. Um resultado muda tudo, o ambiente, o estado de espírito dos jogadores e só nos interessa o próximo jogo e como podemos montar uma estratégia que possa surpreender, no sentido de eles como vão alinhar. Pode ser numa linha de cinco, pode ser com um médio a descer na defesa, como os alas vão alinhar... Isso para mim é que é importante. O Benfica já passou e não nos defrontamos mais esta época, felizmente e infelizmente. Infelizmente porque se estivéssemos na Champions, teríamos mais um jogo com eles".

A nível de alertas teve um maior cuidado, devido a já ter acontecido altos e baixos repentinos na equipa ao longo da época? "Os alertas que passei aos jogadores é no treino para provocar situações que me deem conforto e para que a equipa entre forte a todos os níveis. Depois toda a gente sabe, perdemos pontos onde não devíamos ter perdido, não por falta de respeito, mas porque não mostrámos todas as características de uma equipa grande. Nisso temos também de apontar o dedo para nós. Apontar erros a outros... há deles que acontecem, mas também temos de apontar para nós".