Diretor de comunicação e informação do FC Porto reage à arbitragem do encontro entre Vizela e Benfica e recorda o encontro da primeira volta.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, reagiu nas redes sociais à arbitragem de Nuno Almeida no encontro entre Vizela e Benfica, que as águias venceram por dois golos sem resposta.

"Benfica foi feliz. Se hoje tivesse tido o mesmo VAR do jogo da primeira volta, quando ganhou o jogo com este penálti, de certeza que a falta na área sobre Osmajic teria sido devidamente sinalizada", escreveu no Twitter.

J. Marques refere-se a um lance no segundo tempo, quando o avançado montenegrino do Vizela caiu no relvado após um lance com Alexander Bah, lateral do Benfica.

"Bem, estranhamente parece que o VAR era o mesmo. E até parece que foi o mesmo que, enquanto árbitro, assinalou recentemente um lindo mergulho em Chaves. Pura poesia", escreveu ainda.