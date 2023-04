Minuto 45: Marca o FC Porto! Belo desenho ofensivo dos dragões. Manafá levanta para a área, Pepê dá com o peito e Uribe remata de primeira para o poste mais distante. 1-1 no marcador mesmo em cima do intervalo.

