Benfica-FC Porto: bilhetes destinados aos dragões já esgotaram

Clássico está marcado para as 18h00 de dia 7 de maio, no Estádio da Luz.

O FC Porto anunciou esta quinta-feira que os bilhetes disponibilizados para o clássico com o Benfica, da 33.ª jornada da Liga Bwin, encontram-se esgotados.

As águias terão disponibilizado cerca de 3250 ingressos ao emblema azul e branco e a venda arrancou às 10h00 de hoje. Em poucas horas, foram todos vendidos.

Recorde-se que o Benfica exige a apresentação de documento de identificação à entrada do estádio, tal como sucedeu no ato da compra. O pontapé de saída do duelo entre rivais está marcado para as 18h00 de 7 de maio. Caso o FC Porto não faça a festa do título já este fim de semana - tem de obter um resultado melhor do que o Sporting -, a confirmação poderá ocorrer no reduto encarnado.